Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 26 мая 2026Россия

Стало известно о «включившей Иран» России

Военкор Стешин заявил, что Россия включила Иран в ходе СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В ходе специальной военной операции (СВО) Россия «включила Иран». Так о ситуации в отношениях с Украиной высказался российский военкор Дмитрий Стешин.

Военкор заявил, что увидел «включение режима Ирана» в жестких заявлениях российского министерства иностранных дел, которое предупредило о планах наносить масштабные удары по Киеву. Он предположил, что США были поставлены в известность о таких намерениях России, и теперь пришло время для перехода от слов к делу.

Также журналист сравнил Украину со взбесившейся собакой.

Я видел такую — над ухом из дробовика 12 калибра выстрелили и собака сошла с ума. Перестала кого-то узнавать из домашних, агрессировала без повода, желала странного, выла...ушла тропой видений, темной тропой. Ее какое-то время кормили, за прошлые заслуги и с надеждой, что придет в разум. Не случилось, и собаку пристрелили

Дмитрий Стешин

Ранее военкор Александр Сладков связал с заявлениями МИД резкое изменение хода СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Верховный лидер Ирана выступил с обращением

    Москвичам рассказали о погоде

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Получивший британское гражданство Гребенщиков избавился от недвижимости в России

    В России началось аномальное нашествие комаров

    Стало известно о поддержке ударов по Киеву украинцами

    Долина простила желавших ей смерти

    Участник СВО не вернулся из боя после известий о смерти его троих детей при пожаре

    В сети восхитились фото Ольги Серябкиной в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok