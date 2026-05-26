Москвичам рассказали о погоде

10:55, 26 мая 2026

Синоптик Тишковец: В столице ожидаются похолодание и дожди
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве во вторник, 26 мая, ожидаются похолодание и кратковременный дождь. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью в Москве столбики термометров поднимались до отметки плюс 7,8 градуса. Небо с утра на 90 процентов прикрыто слоисто-кучевыми и кучево-дождевыми облаками.

В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных кучево-дождевых облаков и полярного холода. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ожидается на уровне плюс 12-15 градусов. В последующие сутки погода будет ухудшаться, а похолодание усилится.

Потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается нежарким и будет соответствовать норме, сообщил Тишковец.

Ранее синоптики заявили, что на территории Европейской части России установилась погода, по климату соответствующая сентябрьской.

