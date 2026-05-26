Залитый кровью автомобиль найденного мертвым в лесу россиянина попал на видео

По подозрению в убийстве отца под Липецком задержаны его 18-летний сын с другом

Залитый кровью автомобиль найденного мертвым в лесу под Липецком 42-летнего мужчины попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео показан стоящий в кустах автомобиль марки Daewoo Matiz синего цвета. Салон залит кровью, разбросаны вещи.

По подозрению в расправе над потерпевшим задержаны 18-летний сын и его друг детства.

По данным следствия, второй задержанный — однокурсник юноши по колледжу ЛГТУ. Оба молодых человека жили в одном селе Спешнево-Ивановское. Сейчас решается вопрос об их аресте. До этого они числились пропавшими, так же как и пострадавший.

Ранее сообщалось, что у найденного мертвым в лесу под Липецком 42-летнего мужчины огнестрельные ранения.