В СНГ прокомментировали саммит ЕС в Армении

Лебедев: СНГ не может оставить без внимания позицию Еревана на саммите ЕС

Содружество Независимых Государств (СНГ) не может оставить без внимания позицию Еревана на саммите Европейского союза (ЕС), прошедшем в Армении. Такое заявление сделал генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Сегодня мы не можем оставить без внимания прошедший недавно в Армении саммит Евросоюза по Украине и позицию руководства страны на вступление Армении в ЕС», — прокомментировал он.

Лебедев также напомнил, что Армения продолжает оставаться членом СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и получать от членства в объединениях преференции.

Саммит «ЕС — Армения» начался вслед за саммитом Европейского политического сообщества и прошел 4 и 5 мая. В рамках мероприятия стороны обсудят вопросы европейского курса Еревана. В 2025 году Национальное собрание (парламент) Армении приняло во втором, окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.