Российская марка Volga раскрыла цены на свои машины

Стоимость новых автомобилей Volga стартует от 2 749 000 рублей

Марка Volga раскрыла стартовые цены на все три модели своей линейки: бизнес-седан C50, а также кроссоверы K50 и K40. У дилеров машины появятся уже в июне этого года. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среднеразмерный кроссовер Volga K40 оценили в 2 749 000 рублей. Длинная колесная база позволила получить просторный салон и вместительный багажник, что делает автомобиль удобным для семейных поездок. Для K40 подготовили две силовые установки: полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил с семиступенчатым «роботом» или двухлитровый турбодвигатель на 200 лошадиных сил в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Седан бизнес-класса Volga C50 обойдется россиянам от 2 899 000 рублей. При длине 4825 миллиметров, ширине 1880 миллиметров и колесной базе 2800 миллиметров он становится одним из самых просторных автомобилей сегмента. Под капотом установлен двухлитровый бензиновый турбодвигатель с прямым впрыском, доступный в двух вариантах мощности: 150 и 200 лошадиных сил. Оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 можно будет приобрести за 4 199 000 рублей. Длина модели — 4770 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, колесная база — 2845 миллиметров. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором с отдачей 238 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Все модели адаптированы к эксплуатации на российских дорогах с учетом особенностей климата: зимний пакет входит уже в базовое оснащение. На все машины производитель предоставляет гарантию пять лет или 150 тысяч километров пробега. Подробные сведения о комплектациях и окончательных ценах объявят ближе к началу продаж.

Ранее стали известны автомобильные предпочтения покупателей машин в Китае. В первом квартале 2026 года китайские покупатели чаще выбирали иностранные бренды. Лидером стал Volkswagen с показателем 353,9 тысячи проданных машин. Следом идут Toyota и Geely.