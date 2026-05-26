Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:11, 26 мая 2026Авто

Российская марка Volga раскрыла цены на свои машины

Стоимость новых автомобилей Volga стартует от 2 749 000 рублей
Марина Аверкина

Фото: Пресс-служба Volga / РИА Новости

Марка Volga раскрыла стартовые цены на все три модели своей линейки: бизнес-седан C50, а также кроссоверы K50 и K40. У дилеров машины появятся уже в июне этого года. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среднеразмерный кроссовер Volga K40 оценили в 2 749 000 рублей. Длинная колесная база позволила получить просторный салон и вместительный багажник, что делает автомобиль удобным для семейных поездок. Для K40 подготовили две силовые установки: полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил с семиступенчатым «роботом» или двухлитровый турбодвигатель на 200 лошадиных сил в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Седан бизнес-класса Volga C50 обойдется россиянам от 2 899 000 рублей. При длине 4825 миллиметров, ширине 1880 миллиметров и колесной базе 2800 миллиметров он становится одним из самых просторных автомобилей сегмента. Под капотом установлен двухлитровый бензиновый турбодвигатель с прямым впрыском, доступный в двух вариантах мощности: 150 и 200 лошадиных сил. Оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Материалы по теме:
Самая популярная в России иномарка обновилась. Как поменялся Haval Jolion: тест-драйв «Ленты.ру»
Самая популярная в России иномарка обновилась.Как поменялся Haval Jolion: тест-драйв «Ленты.ру»
5 мая 2026
Брутальный горожанин. Эффектная внешность и капризы электроники: тест-драйв Jetour T1
Брутальный горожанин.Эффектная внешность и капризы электроники: тест-драйв Jetour T1
23 мая 2026

Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 можно будет приобрести за 4 199 000 рублей. Длина модели — 4770 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, колесная база — 2845 миллиметров. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором с отдачей 238 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Все модели адаптированы к эксплуатации на российских дорогах с учетом особенностей климата: зимний пакет входит уже в базовое оснащение. На все машины производитель предоставляет гарантию пять лет или 150 тысяч километров пробега. Подробные сведения о комплектациях и окончательных ценах объявят ближе к началу продаж.

Ранее стали известны автомобильные предпочтения покупателей машин в Китае. В первом квартале 2026 года китайские покупатели чаще выбирали иностранные бренды. Лидером стал Volkswagen с показателем 353,9 тысячи проданных машин. Следом идут Toyota и Geely.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет громко». На Украине готовятся к разрушительным ударам после предупреждения России. Киевлян призывают покинуть столицу

    Россиянам назвали провоцирующие запор неочевидные привычки

    Теряющим волосы москвичам раскрыли способы спастись от облысения

    Иран захотел разморозки миллиардов долларов в рамках сделки с США

    ВКС России получили партию самых результативных истребителей

    Шаляпин оценил свой стиль фразой «что ни надень — я прекрасен»

    Бизон насмерть сбил пожилую женщину

    В Совфеде высказались о существовании Литвы в случае атаки на Калининград

    Российская марка Volga раскрыла цены на свои машины

    Верховный лидер Ирана пригрозил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok