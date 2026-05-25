12:05, 25 мая 2026

Названы автомобильные предпочтения китайских покупателей

В Китае BYD остается лидером производства, но уступает Volkswagen по продажам
Марина Аверкина

Фото: CFOTO / Future Publishing via Getty Images

В первом квартале 2026 года китайские покупатели отдавали предпочтение иностранным брендам. Лидером стал Volkswagen с показателем 353,9 тысячи проданных машин. Такие данные в Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Следом идет Toyota, чьи дилеры передали клиентам 335,3 тысячи автомобилей. Замыкают пятерку местные Geely (314,7 тысячи), BYD (300,5 тысячи) и Changan (177,1 тысячи). В список лидеров спроса также вошли BMW, Audi, Nissan, Chery и Tesla.

Крупнейшим производителем по итогам квартала осталась компания BYD. С конвейеров производителя сошло 607,3 тысячи автомобилей, что обеспечило ей 15 процентов от общего объема выпуска в стране. Вторую и третью строчки с долями по 9 процентов заняли Volkswagen и Geely. В первую десятку также попали Toyota, Chery, Tesla, Changan, MG, Haval и Audi.

Несмотря на тягу граждан к мировым маркам, доля китайских производителей на домашнем рынке уже превысила 60 процентов. Этот показатель схож с ситуацией в России, если брать в расчет машины как импортированные из КНР, так и локализованные.

Всего же с января по март 2026 года в Китае было собрано 5,84 миллиона легковых машин. При этом на местном рынке реализовали немногим более 4 миллионов единиц, а оставшийся объем был отправлен за рубеж, включая Россию.

Ранее российские автоэксперты оценили надежность китайских машин. Выводы о низком ресурсе китайских машин некорректные, считает Никита Родионов. Восприятие глобальных иномарок как более живучих во многом субъективно.

