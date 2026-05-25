Объявленный в розыск гражданин Франции заработал миллионы на войне с Россией

В ДНР французскому наемнику ВСУ дали заочно 15 лет

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор 40-летнему гражданину Франции, обвиняемому по уголовному делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Как установил суд, Джонтан Давид Жак Делпорт в марте 2022 года прибыл на территорию Украины и вступил в ряды интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пройдя обучение в июле 2022 года, он покинул страну, а вернулся весной 2023 года. До января 2026 года мужчина принимал активное участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это время он заработал свыше 2,8 миллиона рублей.

Делпорт объявлен в международный розыск и заочно приговорен судом к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из западных стран, особенно из англосаксонских государств, практически исчезли из зоны боевых действий.