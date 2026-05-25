13:38, 25 мая 2026

Захарова объяснила визит соперницы Лукашенко в Киев желанием «посмотреть орешник»

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии в 2020 году Светлана Тихановская приехала в Киев, так как спешила «посмотреть орешник в цвету». Так на визит политика в украинскую столицу отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету. Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов — превращением в террористические ячейки», — сказала она.

Тихановская прибыла в Киев 25 мая 2026 года. Эта поездка стала первым визитом политика в украинскую столицу.

24 мая украинские войска ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В ответ на это российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам ВСУ с использованием ракет «Орешник».

