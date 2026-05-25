В Кремле оценили реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Песков: Запад никак не осудил удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Страны Запада не предприняли никаких осуждающих действий в ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что атака ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР приведет к непоправимым последствиям для Украины. «Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматически смертный приговор не только для украинского руководства, но потенциально и для всей Украины», — сообщил он.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.