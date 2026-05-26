Россиянин получил 13 лет колонии за перевод почти 20 тысяч рублей на Украину

В Запорожской области осудили мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Как установил суд, 61-летний житель Васильевского района в сентябре 2023 года получил российское гражданство, но несмотря на это негативно относился к проведению спецоперации (СВО) и решил оказать финансовую помощь украинским военным.

Просматривая в сети антироссийские ресурсы, он обнаружил способы оказания помощи Вооруженным силам Украины. Она направлялась на приобретение военной техники, БПЛА и другого вооружения. Всего он перечислил на их счета 19 651 рубль.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за госизмену в мессенджере.