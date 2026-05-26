48-летняя Любовь Толкалина раскрыла секрет красоты

Актриса Любовь Толкалина назвала йогу и позитивное мышление секретами красоты

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина раскрыла секрет красоты. Ее комментарий публикует KP.RU.

48-летняя знаменитость отметила, что пользуется услугами косметологов и старается высыпаться. При этом особенно важными она назвала ежедневную йогу и дыхательную гимнастику и позитивный настрой.

«Стараюсь мыслить позитивно, что бы ни происходило, потому что мне кажется, что это самое главное, чтобы оставаться красивой до старости», — указала артистка.

Также она заявила, что не придерживается диет. «Все, кто занимается йогой, знают одно-единственное правило: можно все, чего нельзя — не захочется», — пояснила Толкалина.

