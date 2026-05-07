52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

Телеведущая Аврора принимает контрастный душ ради моложавой внешности

Российская телеведущая и актриса Аврора (настоящее имя — Ирина Юдина) раскрыла секреты моложавой внешности. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

52-летняя знаменитость заявила, что давно внедрила в распорядок дня зарядку, а два года назад стала принимать контрастный душ. «Теперь не представляю, как можно без него. Ведь это совершенно другое ощущение себя и настроение», — отметила она.

При этом вместо посещения косметолога ведущая использует скрабы и маски с кислотами, которые отшелушивают верхний слой кожи. Также при недостатке времени перед съемкой она разминает лицо пальцами и наносит увлажняющую или питательную маски. «Ну и, конечно, баня раз в неделю — тоже полезный ритуал, омолаживающий организм», — заключила собеседница издания.

В марте 48-летняя российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова раскрыла секрет красоты.