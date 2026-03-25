Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:53, 25 марта 2026

Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

Оксана Федорова заявила, что поддерживает фигуру посредством бальных танцев
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова раскрыла секрет красоты. Интервью с ней приводит «Леди Mail».

48-летняя знаменитость заявила, что тщательно следит за здоровьем и предпочитает сбалансированное питание диетам. При этом она поддерживает фигуру посредством занятий бальными танцами и ведения активного образа жизни.

Кроме того, Федорова прибегает к услугам косметологов, выбирая процедуры, которые помогают поддерживать здоровье и естественную красоту кожи. Они включают пилинги и массажи, использование витаминов и пептидов и увлажнение.

«Два раза в год, весной и осенью, я обязательно прохожу курс аппаратной косметологии. Конечно же, женщина должна заботиться о своей красоте, хотя я считаю, что больше всего красит женщину не поход к косметологу, а сияющий взгляд, счастливая улыбка и духовная наполненность», — добавила ведущая.

При этом в августе 2025 года Федорова рассказала про лечебное голодание и показала фигуру в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok