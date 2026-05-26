13:57, 26 мая 2026

Песков сообщил о реакции ЕС на предупреждение России по Киеву

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Кремль получил официальные заявления из европейских столиц после того, как Россия предупредила об ударах по военным объектам в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, представителя Евросоюза в Киеве», — сказал Песков журналистам. Он ответил на вопрос о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы.

Представитель Кремля не уточнил характер полученных заявлений.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев. Поводом для предупреждения стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

По сообщению МИД, в ответ на обстрел Россия начнет наносить системные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Целями станут предприятия, связанные с производством и программированием беспилотников, а также центры принятия решений. Российские власти предупредили жителей украинской столицы о необходимости держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

