Финский профессор Малинен призвал правительство не давать РФ повода для удара

Финскому правительству не стоит провоцировать гнев Москвы. Такое предупреждение сделал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя недавнее предупреждение российского МИД иностранным гражданам в Киеве.

«Поскольку обезглавливание Украины скоро начнется, надеюсь, что наше руководство знает свое место. Сейчас не время давать Кремлю любой повод для ударов по нам», — написал профессор.

Ранее министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев. Поводом для предупреждения стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP).

По сообщению МИД, в ответ на обстрел Россия начнет наносить системные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Целями станут предприятия, связанные с производством и программированием беспилотников, а также центры принятия решений. Российские власти предупредили жителей украинской столицы о необходимости держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.