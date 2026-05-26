Запретившего ЛГБТ судью рекомендовали на пост зампреда Верховного суда России

Судью Нефедова, запретившего ЛГБТ и сатанистов, одобрили на пост в ВС России

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала судью Олега Нефедова на должность заместителя председателя Верховного суда (ВС) России — председателя Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на своего корреспондента с заседания коллегии.

Кандидатуру Нефедова поддержал председатель ВС России Игорь Краснов. Теперь судье предстоит пройти президентскую комиссию.

Олег Нефедов стал судьей ВС РФ в ноябре 2017 года. Летом 2023 года он занял должность председателя судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам, а весной 2026 года — должность председателя дисциплинарной коллегии ВС России.

Как уточняет РИА Новости, именно Нефедов в ноябре 2023 года и в июле 2025 года признал экстремистскими движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено).