Володин заявил об ответе на удар ВСУ по общежитию колледжа

13:31, 26 мая 2026

Володин заявил, что ответ на удар ВСУ по колледжу в ЛНР должен быть жестким
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР) должен быть жестким. Его слова приводит РИА Новости.

«Отморозки — те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Ответ должен быть жестким», — заявил Володин во время пленарного заседания в Думе.

В частности, он заявил, что удары по мирному населению могут привести к тому, что «Россия будет использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого». При этом он добавил, что «доводить до этого момента нельзя».

По словам парламентария, ответственность за совершенную атаку лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали 65 человек.

