Пасечник: В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 65 детей

Выросло количество детей, пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

В выступлении перед российскими и иностранными журналистами Пасечник рассказал, что в результате удара пострадали 65 детей. Власти республики установили личности всех студентов, которых не удалось спасти после атаки. Как стало известно, среди них юноши и девушки 2003-2008 годов рождения.

На место трагедии также приехала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она сообщила, что колледж атаковали 16 беспилотников, удары которых продолжались даже во время спасательной операции.

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Президент России Владимир Путин дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

