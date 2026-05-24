Новый уполномоченный по правам человека в России прибыла на место трагедии в Старобельске

Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова прибыла на место трагедии в Старобельске Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что омбудсмен приехала к месту удара Вооруженных силу Краины (ВСУ) по колледжу для работы с иностранными журналистам. Их прибытие, в свою очередь, ожидается в ближайшее время.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск, а в CNN заявили, что они в отпуске.

Позднее она рассказала, что более 50 иностранных журналистов из 19 зарубежных стран направились на место трагедии. В том числе, ожидается прибытие корреспондентов из Британии, Германии, Испании, Италии, Китая, США, Турции, Финляндии и Франции.