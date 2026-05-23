Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:27, 23 мая 2026Интернет и СМИ

Захарова рассказала об отказе западных телеканалов приехать на место удара в ЛНР

Захарова: «Би-би-си» официально отказалась посещать Старобельск, CNN в отпуске
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Западные телеканалы отказались приехать на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegarm-канале.

«Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск, CNN в отпуске», — сообщила дипломат.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Билан обратился к сыну Плющенко после совместного номера

    Созданная россиянкой ИИ-модель разрушила американскую семью

    Стало известно о трудностях в деле бывшего британского принца

    Число погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выросло

    В одной стране усилили меры безопасности из-за концерта известного артиста из СНГ

    Россиянин поругался с соседом по коммуналке и забил его кувалдой

    В «Зените» появился десятый латиноамериканец

    Россиянка выпила пива и попала с больницу с отеком мозга

    Блогерша раскрыла простой способ сделать из лонгслива трендовую вещь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok