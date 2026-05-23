Украинцы вышли на Майдан с плакатами «прочь с Украины, мигрант некрасивый»

В Киеве 23 мая прошел митинг против трудовых мигрантов

В субботу, 23 мая, в центре Киева прошел митинг против присутствия трудовых мигрантов в республике. Украинцы вышли на Майдан с плакатами «Украина для украинцев» и «прочь с Украины, мигрант некрасивый». Об этом говорится в Telegram-канале «Политика Страны».

Уточняется, что местные жители вышли на акцию протеста из-за обсуждения в стране темы с завозом мигрантов для решения проблем с рабочей силой и с демографией.

Прошлый подобный митинг состоялся 16 мая на площади Независимости. Участники протеста держали в руках плакаты с надписью «Мигрантам — повестка».

В апреле стало известно о планах украинских властей массово привлекать трудовых мигрантов в республику. Уточнялось, что они будут освобождены от мобилизации.

Перед этим сообщалось, что Киеву могут потребоваться миллионы трудовых мигрантов. За счет них правительство страны хочет закрыть дефицит рабочей силы.