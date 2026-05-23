Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 23 мая 2026Бывший СССР

Украинцы вышли на Майдан с плакатами «прочь с Украины, мигрант некрасивый»

В Киеве 23 мая прошел митинг против трудовых мигрантов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Mountain Photo / Shutterstock / Fotodom  

В субботу, 23 мая, в центре Киева прошел митинг против присутствия трудовых мигрантов в республике. Украинцы вышли на Майдан с плакатами «Украина для украинцев» и «прочь с Украины, мигрант некрасивый». Об этом говорится в Telegram-канале «Политика Страны».

Уточняется, что местные жители вышли на акцию протеста из-за обсуждения в стране темы с завозом мигрантов для решения проблем с рабочей силой и с демографией.

Прошлый подобный митинг состоялся 16 мая на площади Независимости. Участники протеста держали в руках плакаты с надписью «Мигрантам — повестка».

В апреле стало известно о планах украинских властей массово привлекать трудовых мигрантов в республику. Уточнялось, что они будут освобождены от мобилизации.

Перед этим сообщалось, что Киеву могут потребоваться миллионы трудовых мигрантов. За счет них правительство страны хочет закрыть дефицит рабочей силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    В Иране призвали создать «исламское НАТО»

    Над регионами России сбили десятки беспилотников за пять часов

    Названы сроки допуска сменившего гражданство вратаря Хайкина до игры за сборную Норвегии

    Украина ввела новые санкции против России

    В России заявили о потере разума у президента одной европейской страны

    Сын Трампа тайно женился

    В европейском туалете с красивым видом почувствовали опасность шпионажа

    Россиянам посоветовали способ снизить риск диабета за три месяца

    В России назвали геноцидом и неофашизмом удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok