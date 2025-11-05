Бывший СССР
Украине потребуются миллионы трудовых мигрантов

Экс-министр экономики Украины Милованов: Стране потребуются миллионы мигрантов
В случае «пессимистического сценария» на Украине останется 10-15 миллионов человек, а значит, стране нужно будет приглашать миллионы мигрантов. Об этом заявил экс-министр экономики республики и исследователь Киевской школы экономки Тимофей Милованов, передает УНИАН.

Он призвал готовиться к «новой Украине». По словам Милованова, если украинцы сейчас не научатся быть умнее, импортировать мигрантов на рабочие профессии придется миллионами, а не десятками тысяч.

Также издание привело цитату первого вице-президента торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана. По его словам, рынок труда на Украине займут «до миллиона мигрантов из стран, где 10-15 долларов — это большие деньги».

Ранее доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что Украина находится на пороге экономической катастрофы. По его мнению, покупку новых автомобилей, гаджетов или одежды, которые не требуют срочности, нужно облагать налогом для снижения импорта и торгового дефицита.

