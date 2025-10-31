Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:32, 31 октября 2025Экономика

Украину предупредили о риске экономической катастрофы

Эксперт Длигач заявил, что Украина находится на пороге экономической катастрофы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинский эксперт, доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что Украина находится на пороге экономической катастрофы. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Длигач подчеркнул, что бюджету страны не хватает более 20 миллиардов долларов. «Мы обслуживаем себя уже меньше, чем наполовину. У нас есть долги, которые больше 100 процентов ВВП», — указал он.

Экономист считает, что Украине следует перейти от налогов на доходы до налогообложения потребления и активов. По его мнению, покупку новых автомобилей, гаджетов или одежды, которые не требуют срочности, нужно облагать налогом для снижения импорта и торгового дефицита.

Ранее объем теневой экономики Украины оценили в миллиарды долларов. Казна страны может недополучить порядка 1-1,3 триллиона гривен (от 24миллиардов до 31 миллиарда долларов) из-за того, что многие компании работают в «серой зоне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов без суда, ограничение по сим-картам и контроль за оборотом спирта. С 1 ноября вступают в силу новые законы

    Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в белорусской разведке

    Гадалка сделала предсказание о судьбе Украины и вызвала скандал в сети

    Военкоры опровергли сообщения о попытках ВСУ контратаковать у Покровска

    Военных Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность

    Кристина Асмус получила травмы во время исполнения трюков на съемках

    Украину предупредили о риске экономической катастрофы

    Депутат высказался о сносе памятника Пушкину в Одессе

    72-летней Елене Прокловой сделали предложение руки и сердца

    Эстонская компания установила плату за энергонезависимость от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости