Украину предупредили о риске экономической катастрофы

Эксперт Длигач заявил, что Украина находится на пороге экономической катастрофы

Украинский эксперт, доктор экономических наук Андрей Длигач заявил, что Украина находится на пороге экономической катастрофы. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Длигач подчеркнул, что бюджету страны не хватает более 20 миллиардов долларов. «Мы обслуживаем себя уже меньше, чем наполовину. У нас есть долги, которые больше 100 процентов ВВП», — указал он.

Экономист считает, что Украине следует перейти от налогов на доходы до налогообложения потребления и активов. По его мнению, покупку новых автомобилей, гаджетов или одежды, которые не требуют срочности, нужно облагать налогом для снижения импорта и торгового дефицита.

Ранее объем теневой экономики Украины оценили в миллиарды долларов. Казна страны может недополучить порядка 1-1,3 триллиона гривен (от 24миллиардов до 31 миллиарда долларов) из-за того, что многие компании работают в «серой зоне».