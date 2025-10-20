Объем теневой экономики Украины оценили миллиардами долларов

Liga.net: Объем теневой экономики Украины в 2025-м составляет от $24 до $31 млрд

В 2025-м объем теневой экономики Украины составит десятки миллиардов долларов. Об этом сообщает украинское издание Liga.net.

Как отмечают источники, казна может недополучить порядка 1-1,3 триллиона гривен (от 24 до 31 миллиарда долларов) из-за того, что многие компании работают в «серой зоне». Это почти половина официальных доходов государства.

Ранее в сентябре директор украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский оценивал объем теневой экономики Украины в пределах от 14,5 миллиарда до 24 миллиардов долларов.

Летом 2025-го глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что суммарный объем теневой экономики Украины оценивается примерно в четыре триллиона гривен (около 96,4 миллиарда долларов по актуальному курсу). К теневому сектору экономики относятся компании и предприниматели, которые умышленно скрывают детали своего бизнеса от общества и государства.