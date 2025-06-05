На Украине заявили об экономической трагедии

Депутат Рады Гетманцев: Объем теневой экономики Украины — около $96,4 млрд

В настоящее время суммарный объем теневой экономики Украины оценивается примерно в четыре триллиона гривен (около 96,4 миллиарда долларов по актуальному курсу). Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Его слова приводит ТАСС.

К теневому сектору экономики относятся компании и предприниматели, которые умышленно скрывают детали своего бизнеса от общества и государства. Подобного рода деятельность обычно ведется вне сферы госконтроля и учета. Текущий уровень теневого сектора на Украине парламентарий назвал трагедией. «Масштабы трагедии такие», — резюмировал Гетманцев.

Он добавил, что нынешние объемы теневой экономики на Украине значительно превышают аналогичные показатели в развитых странах. Речь идет в том числе о государствах Евросоюза (ЕС), где доля подобного бизнеса в структуре ВВП составляет 5-7 процентов. «У нас, к сожалению, в 10 раз больше», — посетовал Гетманцев.

По его данным, теневые схемы наиболее распространены в секторе торговли. Подобная проблема фиксируется не только в розничном, но и онлайн секторе. «От интернет-торговли до торговли на рынках, в магазинах — там, где не пробивают чеки», — заключил украинский депутат.

Ранее он заявил, что ВВП республики ежегодно теряет от подобного рода схем 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиард долларов). Намеренный уход бизнеса в тень Гетманцев назвал главным препятствием на пути развития украинской экономики. В некоторых отраслях доля подобного рода организаций достигает 60 процентов.