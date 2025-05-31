В Раде озвучили основное препятствие развитию экономики Украины

Депутат Рады Гетманцев: Украина каждый год теряет $19-21 млрд из-за теневых схем

Теневые схемы являются основным препятствием на пути развития экономики Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, отметив, что, по его подсчетам, республика теряет на таких схемах порядка 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) каждый год, передает украинская версия издания Forbes.

«На Украине 30-50 процентов экономики в тени, а есть отрасли, где более 60 процентов. Уровень тени в странах Европы — 5-7 процентов, — сделал сравнение парламентарий. — Новая оценка тени рассчитана в соответствии с ростом ВВП».

По словам Гетманцева, детенизация экономики может принести дополнительный источник финансирования, в котором так нуждается армия республики, на порядка 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов). Кроме того, добавил он, в 2025 году фискальные органы могут обеспечить приток в госбюджет еще 4 миллиардов долларов за счет выхода экономики из тени.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Европы напрямую выделять часть от своего ВВП на финансирование Вооруженных сил республики (ВСУ). По его словам, это поможет интеграции ВСУ в оборонную систему ЕС.