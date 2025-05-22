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19:13, 22 мая 2025Бывший СССР

В Киеве предложили Европе новый способ помощи Украине

Глава Минфина Украины Марченко: Страны Европы должны выделять часть ВВП на ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Страны Европы должны напрямую выделять часть от своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает ТАСС.

По его словам, это поможет интеграции ВСУ в оборонную систему Европы. Он добавил, что Украина предлагает перейти на подобную схему содержания украинских войск уже с 2026 года, а расходы на эти цели могут быть разделены между странами и составлять определенную часть их ВВП. Марченко заключил, что выплаты будут включены «в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем двустороннее сотрудничество. «В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина — Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше», — написал украинский лидер.

До этого французский эксперт в области международного и транснационального права Арно Девеле заявил, что Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США. Он подчеркнул, что в противном случае вся цепь снабжения рухнет.

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