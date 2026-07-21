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12:54, 21 июля 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали удар по военным объектам в порту Одессы

Песков: ВС России наносят удары по судам, перевозящим вооружение для Киева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по судам, перевозящим вооружение для Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне в Минобороны России заявили, что Российская армия в ночь на 19 июля нанесла удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве. Атака была совершена также и на объекты инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения.

«Наши Вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — сообщил Песков.

Ранее Индия вызвала представителя России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел после гибели моряков в Одессе. В ведомстве отметили, что подобные нападения подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли.

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