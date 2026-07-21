Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по судам, перевозящим вооружение для Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Накануне в Минобороны России заявили, что Российская армия в ночь на 19 июля нанесла удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве. Атака была совершена также и на объекты инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения.
«Наши Вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — сообщил Песков.
Ранее Индия вызвала представителя России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел после гибели моряков в Одессе. В ведомстве отметили, что подобные нападения подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли.