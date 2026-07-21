В Кремле прокомментировали удар по военным объектам в порту Одессы

Песков: ВС России наносят удары по судам, перевозящим вооружение для Киева

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по судам, перевозящим вооружение для Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне в Минобороны России заявили, что Российская армия в ночь на 19 июля нанесла удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве. Атака была совершена также и на объекты инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения.

«Наши Вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — сообщил Песков.

Ранее Индия вызвала представителя России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел после гибели моряков в Одессе. В ведомстве отметили, что подобные нападения подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли.