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12:08, 21 июля 2026Мир

Индия вызвала в МИД представителя России после гибели моряков в Одессе

МИД Индии вызвал российского представителя Ладанова после гибели моряков в Одессе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PradeepGaurs / Shutterstock / Fotodom

Индия вызвала представителя России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел после гибели моряков в Одессе. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Сегодня временный поверенный в делах России Владимир Ладанов был вызван в министерство иностранных дел. Министерство выразило серьезную озабоченность Индии и безоговорочное осуждение нападения на торговое судно MV Golden Leo 19 июля 2026 года, в результате которого трагически погибли четыре гражданина Индии», — заявили в МИД Индии.

Там отметили, что подобные нападения подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли, и подчеркнули, что нападения на торговые суда должны быть предотвращены.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, а также по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения.

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