Во Франции раскрыли сценарий для Украины в случае отмены поставок оружия из США

Французский эксперт Девеле: Украина и Европа будут удерживать США в конфликте

Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США. Об этом заявил французский эксперт в области международного и транснационального права Арно Девеле на YouTube.

Специалист подчеркнул, что, в противном случае, вся цепь снабжения рухнет. Девеле отметил, что главный вопрос в поставках не количество техники, а инфраструктура США в Европе, которая используется для доставки оружия на Украину.

Ранее стало известно, что после звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в последние два дня украинский лидер Владимир Зеленский обращается ко всем лидерам Евросоюза (ЕС) с просьбой сильнее надавить на Россию.