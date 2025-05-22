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06:35, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Во Франции раскрыли сценарий для Украины в случае отмены поставок оружия из США

Французский эксперт Девеле: Украина и Европа будут удерживать США в конфликте
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США. Об этом заявил французский эксперт в области международного и транснационального права Арно Девеле на YouTube.

Специалист подчеркнул, что, в противном случае, вся цепь снабжения рухнет. Девеле отметил, что главный вопрос в поставках не количество техники, а инфраструктура США в Европе, которая используется для доставки оружия на Украину.

Ранее стало известно, что после звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в последние два дня украинский лидер Владимир Зеленский обращается ко всем лидерам Евросоюза (ЕС) с просьбой сильнее надавить на Россию.

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