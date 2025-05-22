Зеленский начал просить лидеров ЕС сильнее надавить на Россию

Reuters: Зеленский обращается к лидерам ЕС с просьбой сильнее надавить на Россию

После звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в последние два дня украинский лидер Владимир Зеленский обращается ко всем лидерам Евросоюза (ЕС) с просьбой сильнее надавить на Россию. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, сегодня политик звонил генсеку НАТО Марку Рютте и обсуждал совместные шаги и необходимость оказать давление на Москву.

19 мая Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее украинский глава заявил, что, к сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня.