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01:39, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Зеленский начал просить лидеров ЕС сильнее надавить на Россию

Reuters: Зеленский обращается к лидерам ЕС с просьбой сильнее надавить на Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Reuters

После звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в последние два дня украинский лидер Владимир Зеленский обращается ко всем лидерам Евросоюза (ЕС) с просьбой сильнее надавить на Россию. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, сегодня политик звонил генсеку НАТО Марку Рютте и обсуждал совместные шаги и необходимость оказать давление на Москву.

19 мая Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее украинский глава заявил, что, к сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня.

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