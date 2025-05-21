Зеленский заявил об отсутствии сигналов от России о прекращении огня

Президент Зеленский: Россияне не дают сигналов о прекращении огня

К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, опубликованного в Telegram-канале.

По его словам, Россия «пока не готова завершать войну».

Политик подчеркнул, что «все формы давления» Киева, «вся работа с партнерами ради давления на Россию» — это то, что «абсолютно нужно».

Зеленский уточнил: «Давление убеждает. Давление на поле боя».

Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Армению заявил, что подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Украиной неприемлем для России.