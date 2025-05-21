Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:39, 21 мая 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии сигналов от России о прекращении огня

Президент Зеленский: Россияне не дают сигналов о прекращении огня
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Reuters

К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, опубликованного в Telegram-канале.

По его словам, Россия «пока не готова завершать войну».

Политик подчеркнул, что «все формы давления» Киева, «вся работа с партнерами ради давления на Россию» — это то, что «абсолютно нужно».

Зеленский уточнил: «Давление убеждает. Давление на поле боя».

Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Армению заявил, что подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Украиной неприемлем для России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

    Рубио заявил о готовности США к любому мирному соглашению по Украине

    Ярославский «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Как команда оказалась сильнее всех в КХЛ?

    Зеленский заявил об отсутствии сигналов от России о прекращении огня

    Выросшая в детдоме россиянка пожаловалась на 20 лет без собственного жилья

    Стало известно о потерях ВСУ в Харьковской области

    Беспилотник ВСУ ударил по российскому региону и стал причиной пожара

    Российский сенатор рассказал об изменении отношения ЕС к Каллас

    Россиян хотят обмазать «Сигма Боем». Что это такое?

    Собянин сообщил о ликвидации еще трех беспилотников на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости