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16:26, 21 мая 2025Бывший СССР

Лавров назвал один неприемлемый подход к переговорам с Украиной

Лавров: Подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Украиной неприемлем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Украиной неприемлем для России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время визита в Армению, передает ТАСС.

По его словам, в 2022 году в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Украиной. «А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов. Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие — а там посмотрим", — нет, ребята!» — заявил Лавров.

Он также добавил, что Москва не собирается повторять подобных ошибок.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что призывы к прекращению огня на Украине имеют перевооружить Вооруженные силы Украины.

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