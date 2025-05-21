Лавров назвал один неприемлемый подход к переговорам с Украиной

Лавров: Подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Украиной неприемлем

Подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Украиной неприемлем для России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время визита в Армению, передает ТАСС.

По его словам, в 2022 году в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Украиной. «А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов. Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие — а там посмотрим", — нет, ребята!» — заявил Лавров.

Он также добавил, что Москва не собирается повторять подобных ошибок.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что призывы к прекращению огня на Украине имеют перевооружить Вооруженные силы Украины.