Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

Лавров: Призыв к прекращению огня без условий нацелен на перевооружение ВСУ

Призывы к прекращению огня на Украине ставят целью перевооружить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, ранее страны Европейского союза и НАТО выступали за нанесение стратегического поражения России и отказ от переговоров, пока Украина не получит более сильные позиции. Однако после этого, отметил Лавров, их позиция изменилась: теперь эти страны выступают за временное перемирие, чтобы Украина получила передышку.

Он также отметил, что Франция возглавляет антироссийский лагерь. Глава МИД заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и все его министры «просто пышут ненавистью в отношении России».

Ранее Лавров сообщил, что Россия до сих пор не может получить список фамилий людей, чьи тела были найдены на улицах в Буче. По его словам, ОБСЕ и ООН стыдливо молчат в ответ на требования России показать ход расследования случившегося.