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12:48, 21 мая 2025Бывший СССР

Лавров возмутился расследованием трагедии в Буче

Лавров: Россия до сих пор не получила фамилий жертв трагедии в Буче
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Россия до сих пор не может получить список фамилий людей, чьи тела были найдены на улицах в Буче. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, ОБСЕ и ООН стыдливо молчат в ответ на требования России показать ход расследования случившегося в Буче. Он также сообщил, что никто не собирается вести расследование и что Россия не может получить список фамилий тех, «чьи тела были с таким пафосом и надрывом продемонстрированы на весь мир».

Ранее Лавров дал оценку отказу Киева от пасхального перемирия. Дипломат заключил, что Киев проигнорировал инициативы перемирия, что не удивительно ни для России, ни для «объективных наблюдателей со стороны».

До этого Лавров заявил, что Россия не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви.

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