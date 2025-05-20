Лавров: Россия не оставит православных людей Украины в беде

Россия не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Вот это да!

«Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях», — сказал он.

Ранее представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Иоанна Сочавского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская Черновицкой области. Храм был построен в 1876 году на деньги императора Австрии и герцога буковинского Франца Иосифа I.

До этого Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине. Он раскритиковал украинские власти за стремление отказаться от всего русского, в том числе от языка, культуры и православия.

