Лавров озвучил позицию РФ по православию на Украине

Россия не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях», — сказал он.
Ранее представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Иоанна Сочавского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская Черновицкой области. Храм был построен в 1876 году на деньги императора Австрии и герцога буковинского Франца Иосифа I.
До этого Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине. Он раскритиковал украинские власти за стремление отказаться от всего русского, в том числе от языка, культуры и православия.