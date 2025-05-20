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11:18, 20 мая 2025Бывший СССР

Лавров озвучил позицию РФ по православию на Украине

Лавров: Россия не оставит православных людей Украины в беде
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Россия не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Вот это да!

«Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях», — сказал он.

Ранее представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Иоанна Сочавского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская Черновицкой области. Храм был построен в 1876 году на деньги императора Австрии и герцога буковинского Франца Иосифа I.

До этого Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине. Он раскритиковал украинские власти за стремление отказаться от всего русского, в том числе от языка, культуры и православия.

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