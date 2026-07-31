Заказавший убийство матери россиянин оказался невменяем

Новосибирца, заказавшего убийство матери, отправят на лечение из-за невменяемости

Житель Новосибирской области, обвиняемый в организации убийства матери, оказался невменяем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

В суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины с постановлением о применении к нему принудительной меры медицинского характера. Психиатрическая экспертиза установила невменяемость обвиняемого.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина решил убить мать из-за возникших неприязненных отношений. Он предложил знакомому совершить преступление за денежное вознаграждение, однако тот сообщил об этих планах правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали заказчика и исполнителей расправы из-за долга в 10 миллионов рублей.