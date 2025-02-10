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21:35, 10 февраля 2025Мир

Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине

Лавров: Для завершения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Для завершения конфликта на Украине необходимо устранить первопричины, которые привели к его началу. Такое условие прекращения огня назвал глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на собрании, посвященном Дню дипломатического работника, передает ТАСС.

«Украинский кризис имеет глубокие первопричины. О них мы не устаем говорить, устранения которых настойчиво требуем и будем добиваться результата‎. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», — сказал дипломат.

Он отметил, что для начала Киев обязан отказаться от вступления в НАТО, чтобы не допустить расширения альянса на восток. Лавров также раскритиковал украинские власти за стремление отказаться от всего русского, в том числе от языка, культуры и православия.

Ранее Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине. «Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы», — сказал он.

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