Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине

Лавров: Для завершения конфликта на Украине нужно устранить его первопричины

Для завершения конфликта на Украине необходимо устранить первопричины, которые привели к его началу. Такое условие прекращения огня назвал глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на собрании, посвященном Дню дипломатического работника, передает ТАСС.

«Украинский кризис имеет глубокие первопричины. О них мы не устаем говорить, устранения которых настойчиво требуем и будем добиваться результата‎. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», — сказал дипломат.

Он отметил, что для начала Киев обязан отказаться от вступления в НАТО, чтобы не допустить расширения альянса на восток. Лавров также раскритиковал украинские власти за стремление отказаться от всего русского, в том числе от языка, культуры и православия.

Ранее Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине. «Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы», — сказал он.