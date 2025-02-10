Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 10 февраля 2025Мир

Лавров высказался о готовности России к переговорам по Украине

Глава МИД Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Москва готова к переговорам по Украине, при которых должны быть обеспечены ее законные интересы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Как многократно говорил об этом президент Владимир Владимирович Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен», — высказался он.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Москва готова пересмотреть свои обязательства в международных организациях в случае, если она будет подвергаться дискриминации.

До этого Лавров сообщил, что достижение целей специальной военной операции (СВО) — это священный долг России. Он сравнил современную геополитическую обстановку с ситуацией, в которой Советский Союз оказался 80 лет назад, когда многие страны Европы стремились нанести Москве «стратегическое поражение».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      В ЕС разрешили использовать порошок из мучного жука в продуктах

      Зеленского предупредили о риске оказаться за решеткой

      Лавров высказался о готовности России к переговорам по Украине

      В Европе остались недовольны требованием Трампа к Украине

      Пропавшая 13-летняя девочка внезапно нашлась спустя 20 лет. Почему ей не поверили, а родные сестры отказались ее признавать?

      Назван неожиданный способ укрепить здоровье сердца

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше