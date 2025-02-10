Лавров высказался о готовности России к переговорам по Украине

Глава МИД Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Москва готова к переговорам по Украине, при которых должны быть обеспечены ее законные интересы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Как многократно говорил об этом президент Владимир Владимирович Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен», — высказался он.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Москва готова пересмотреть свои обязательства в международных организациях в случае, если она будет подвергаться дискриминации.

До этого Лавров сообщил, что достижение целей специальной военной операции (СВО) — это священный долг России. Он сравнил современную геополитическую обстановку с ситуацией, в которой Советский Союз оказался 80 лет назад, когда многие страны Европы стремились нанести Москве «стратегическое поражение».