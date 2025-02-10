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11:32, 10 февраля 2025Бывший СССР

В МИД назвали священным долгом достижение целей СВО

Лавров назвал священным долгом достижение целей СВО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Достижение целей специальной военной операции (СВО) — это священный долг России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наш священный долг — сделать все, чтобы цели СВО были реализованы полностью», — заявил дипломат на церемонии возложения цветов по случаю Дня дипломатического работника.

Он сравнил современную геополитическую обстановку с ситуацией, в которой Советский Союз оказался 80 лет назад, когда многие страны Европы стремились нанести Москве «стратегическое поражение».

Ранее Лавров заявил, что страна сможет отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Глава МИД назвал эту цель первоочередной и священной обязанностью.

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