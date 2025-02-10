Глава МИД Лавров: Россия отстоит основанный на итогах Второй мировой войны мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна сможет отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Об этом он высказался в видеопоздравлении по случаю Дня дипломатического работника, размещенном на сайте ведомства.

Лавров обещал, что Россия отстоит мир, основанный на итогах Второй мировой войны, несмотря на действия недоброжелателей и возрождение неоколониализма. Глава МИД назвал эту цель первоочередной и священной обязанностью.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию, и в настоящее время собрал против нее около 50 стран «под нацистскими знаменами». По его мнению, повторение истории является показательным.

