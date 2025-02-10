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00:32, 10 февраля 2025Мир

Лавров обещал отстоять мир после Второй мировой войны

Глава МИД Лавров: Россия отстоит основанный на итогах Второй мировой войны мир
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна сможет отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Об этом он высказался в видеопоздравлении по случаю Дня дипломатического работника, размещенном на сайте ведомства.

Лавров обещал, что Россия отстоит мир, основанный на итогах Второй мировой войны, несмотря на действия недоброжелателей и возрождение неоколониализма. Глава МИД назвал эту цель первоочередной и священной обязанностью.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию, и в настоящее время собрал против нее около 50 стран «под нацистскими знаменами». По его мнению, повторение истории является показательным.

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