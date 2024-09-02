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10:52, 2 сентября 2024Мир

Лавров рассказал о постоянных попытках Запада развалить Россию

Лавров: Запад всегда пытался развалить Россию

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Запад всегда пытался развалить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров выступил с заявлением на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО в честь начала учебного года. Глава МИД России подчеркнул, что суть политики Запада заключалась в постоянном ослаблении России.

«Сегодня около 50 стран собраны Западом против России под нацистскими знаменами», — заявил министр. По его мнению, повторение истории является показательным.

Ранее Лавров пообещал жесткую реакцию на недружественные шаги Запада. При этом министр подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со странами Запада.

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      Виктория Кондратьева
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