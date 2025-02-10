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20:59, 10 февраля 2025Мир

Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

Лавров: Россия готова пересмотреть обязательства в международных организациях
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москва готова пересмотреть свои обязательства в международных организациях в случае, если она будет подвергаться дискриминации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат. В отдельных случаях – пересматриваться кардинально», — отметил дипломат.

В частности, Лавров указал, что если раньше многие международные структуры были созданы для поддержания системы международных отношений, то сейчас они превращаются в инструмент политики Запада в гибридных войнах.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва давно говорила Западу, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает радикалов по всему миру, однако там это не было воспринято всерьез, и подобные сообщения были названы пропагандой. При этом дипломат указал, что обеспокоенности российской стороны оказались правдой.

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