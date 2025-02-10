Небензя напомнил об одном предупреждении Западу по USAID

Небензя: Россия давно говорила Западу, что USAID поддерживает радикалов

Россия давно говорила Западу, что Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает радикалов по всему миру, однако там это не было воспринято всерьез, и подобные сообщения были названы «пропагандой». Об этом напомнил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«У нас не вызывают никакого удивления недавнее разоблачение по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили о том, что оно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду», — рассказал дипломат.

Небензя также подчеркнул, что все то, о чем предупреждала Москва, оказалось правдой, но не было принято во внимание странами Запада.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли откажется от USAID, как выгодного Вашингтону инструмента мягкой силы. По словам дипломата, агентство, в частности, использовалось для продвижения дружественных Белому дому политических элит по всему миру.