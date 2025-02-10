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15:05, 10 февраля 2025Мир

МИД усомнился в готовности Трампа отказаться от USAID

Замглавы МИД Рябков: США вряд ли откажутся от USAID
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Американский президент Дональд Трамп вряд ли откажется от Агентства США по международному развитию (USAID) как выгодного Вашингтону инструмента мягкой силы. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Соединенные Штаты в их нынешнем состоянии внутренней убежденности во всех звеньях их элиты, что по-другому нельзя, не могут просто отказаться от того или иного инструментария проецирования своей мягкой и не только мягкой силы, продвижения своих идеологем», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, USAID, в частности, использовалось для продвижения дружественных Белому дому политических элит по всему миру.

Ранее глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков заявил, что желание Трампа ликвидировать USAID было не прихотью, а необходимостью, поскольку агентство стало оплотом его политической оппозиции.

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