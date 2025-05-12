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15:00, 12 мая 2025Бывший СССР

Представители ПЦУ захватили построенный на деньги императора Австрии храм УПЦ

Представители ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Иоанна Сочавского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская Черновицкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

«12 мая 2025 года клирики ПЦУ захватили в буковинском селе Спасская старинный храм УПЦ Иоанна Сочавского», — рассказали представители религиозной общины. По их словам, захватом храма руководил «серийный рейдер» Роман Грищук. Прихожане церкви отметили, что злоумышленники взломали боковые двери, а затем выбили старинный замок XIX века в главных дверях.

Отмечается, что храм был построен в 1876 году на деньги императора Австрии и герцога буковинского Франца Иосифа I.

Ранее община УПЦ в селе Верхние Становцы Черновицкой области обратилась за защитой в ООН после нападения со стороны представителей ПЦУ на Свято-Николаевский храм. Как рассказали верующие, неизвестные в балаклавах, вооружившись дубинками и газовыми баллончиками, избили прихожан. Они отметили, что нападавшими также руководил клирик ПЦУ Роман Грищук.

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