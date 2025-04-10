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11:53, 10 апреля 2025Бывший СССР

Православные на Украине обратились за защитой в ООН

СПЖ: Община УПЦ в Черновицкой области обратилась в ООН после нападения ПЦУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области республики обратилась за защитой в ООН после нападения со стороны представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) на Свято-Николаевский храм. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Союз православных журналистов (СПЖ).

По словам представителей общины, в ночь с 8 на 9 апреля неизвестные люди в балаклавах, вооружившись дубинками и газовыми баллончиками, избили прихожан, включая женщин и пожилых. После этого они сорвали замок церкви и надругались над храмом. При этом прихожанам УПЦ удалось отстоять храм. Они подчеркнули, что нападение возглавил клирик ПЦУ Роман Грищук.

«Просим защитить наши права на вероисповедание и обеспечить защиту нашего имущества и человеческой жизни. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» — сказали верующие в обращении к представительству ООН в Украине, Всеукраинскому комитету защиты прав человека и мировой общественности.

Ранее стало известно, что сторонники ПЦУ захватили еще один православный храм на Украине. Во вторник, 8 апреля, им удалось занять церковь в селе Старые Безрадичи Киевской области.

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