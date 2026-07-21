60-летняя Лазарева раскрыла переживания по поводу юбилея

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что не ощущает себя на 60 лет

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которой 21 июля исполнилось 60 лет, раскрыла переживания по поводу юбилея. Об этом она написала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Лазаревой, она ощущает себя «слегка пришибленной» из-за юбилея. Как пояснила ведущая, ей трудно поверить в то, сколько ей лет.

«Я не чувствую себя на 60, не выгляжу на 60, мне казалось всегда, что в 60 лет люди уже должны как-то более серьезно относиться к жизни и как-то уже задумываться о покое... Мне же он пока даже не снится», — заявила телезвезда. Она также назвала свое 60-летие серьезной датой и началом подведения итогов.

Ранее Лазарева назвала сильно раздражающую ее особенность Испании. Ведущая призналась, что в этой европейской стране ей не хватает знакомых запахов.