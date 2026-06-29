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12:55, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Лазарева раскрыла «дико бесящую» особенность Испании

Ведущая Лазарева заявила, что ее раздражает отсутствие в Испании знакомых запахов
Маргарита Щигарева

Фото: Aliaksandr Antanovich / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что ее раздражает отсутствие знакомых запахов в этой стране. Об этом она рассказала YouTube-каналу «Живой гвоздь» (руководитель Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Нет тех запахов, к которым я привыкла в средней русской полосе. Всех этих жасминов, лип, травы какой-то», — сказала телезвезда. По словам Лазаревой, эта особенность Испании ее «дико бесит».

Ведущая добавила, что замечает знакомые запахи, когда приезжает в северные страны Европы. К примеру, во время поездки в Берлин она почувствовала запах цветущих лип.

Ранее Лазарева рассказала, что нашла себе секс-терапевта. Она пояснила, что обратилась к психотерапевту, получившему также квалификацию сексолога, так как стала задумываться о своей интимной жизни из-за вопросов от знакомых.

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