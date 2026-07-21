Одной категории россиян захотели сделать скидки на все услуги ЖКХ

Замсекретаря ОП Гриб: Пенсионерам нужно сделать скидки на все услуги ЖКХ

Неработающим пенсионерам нужно сделать скидки на все услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). С предложением льготы для одной категории россиян выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб, его слова передает РИА Новости.

«Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг», — уточнил автор инициативы.

Замсекретаря ОП добавил, что особое внимание стоит уделить пенсионерам, которые живут в частных домах — у них расходы на ЖКХ, как правило, выше, чем у жителей квартир. Гриб подчеркнул, что возможность субсидий и скидок необходимо установить на федеральном уровне. Эта мера позволит сохранить население малых городов и деревень, считает он.

Ранее жителям Москвы рассказали что делать при получении красной квитанции за услуги ЖКХ. Такая платежка может прийти как из-за реальной задолженности, так и из-за ошибок в начислениях, технических сбоев или даже попытки переложить на одного жильца чужие долги.